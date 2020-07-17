Вице-спикер Милли Меджлиса Адиль Алиев: «Армения провокацией нарушает все нормы международного права»

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В настоящее время весь мир борется с распространением пандемии Сovid 19, в борьбе с которой наша страна является одной из наиболее поддерживающих в мире, и Всемирная Oрганизация Здравоохранения высоко оценивает шаги, предпринятые нашей страной, и подает наши усилия в борьбе с этой болезнью в качестве примера другим странам.

Однако в столь сложной ситуации 12 июля Армянское государство начало совершать провокации на границах нашей страны. С того дня Армения продолжает свою провокационную деятельность на фронте в направлении Товузского района.

Если мы посмотрим на аналогию истории, то увидим, что нынешняя атака армянской стороны идентична их атаке, нанесенной нам в 1992 году. Опять же, наши гражданские районы регулярно подвергаются тяжелым артиллерийским обстрелам, в результате чего до сегодняшнего дня стали шехидами 11 военнослужащих и один мирный житель нашей страны. К сожалению, эти атаки затрудняют борьбу с пандемией.

В настоящее время, наряду с военнослужащими, погибшими в результате провокации на границе с Азербайджаном по указанию руководства Армении, гражданское население также подвергается обстрелу из тяжелой артиллерии. Так, житель села Агдам Товузского района Азизов Азиз Иззет оглы, 1944 года рождения (76 лет), погиб в результате взрыва тяжелого артиллерийского снаряда, упавшего на его дом.

Таким образом, армянское государство нарушило право на жизнь погибшего гражданина, предусмотренное статьей 2 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Следует отметить, что это не первый случай, когда Армения применяет оружие против отдельных гражданских лиц в Азербайджане не только во время войны, но и во время прекращения огня. К примеру, Захра Гулиева, 2-летний ребенок, проживающий в Физулинском районе, и ее бабушка были убиты во время операции с применением огнестрельного оружия в 2017 году.

Кроме того, в результате провокаций армянской стороны на границах нашей страны, дома, населенные гражданскими лицами, подвергаются вооруженному нападению, главной причиной которого является стремление вызвать панику среди местного населения и изгнать его. Применение Арменией оружия против гражданского населения Азербайджана началось в 1992 году, когда азербайджанские земли были оккупированы и более 1 миллиона вынужденных переселенцев были лишены своих исконных земель.

Согласно 2 пункту Протокола № 4, добавленного к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, каждый человек имеет право на свободу передвижения и проживания в пределах границ своей страны. Однако нынешняя провокация армянской стороны направлена ​​на эвакуацию мирного населения. По этой причине различные установки тяжелой артиллерии нацеливаются на дома мирных жителей, что приводит к гибели и ранениям граждан.

В связи с атаками армян на Азербайджан Организация Объединенных Наций приняла резолюции № 822, 853, 874 и 884. Эти резолюции прямо подтвердили оккупацию азербайджанских территорий армянской стороной, массовые нападения на территории Азербайджана, в результате которых тысячи людей были убиты, взяты в плен и более миллиона человек стали беженцами. Сегодняшние попытки армянской стороны являются самым грубым нарушением «йуc koгeнс», общепризнанных норм международного права.

Азербайджан, несмотря на оккупацию его земель и массовые убийства на его территории, и, несмотря на наличие сильной армии, основываясь на положениях международного права, выступает за мирное урегулирование конфликта. Однако Армения не отступает от своей агрессивной политики, напротив, правительство Армении продолжает совершать провокации. Сегодня мы требуем, чтобы мир дал справедливую оценку провокационной миссии армянской стороны.

Адиль Алиев

Вице-спикер Милли Меджлиса