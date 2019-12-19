Вилаят Эйвазов подписал приказ о мерах по охране общественного порядка

Министр внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Вилаят Эйвазов подписал приказ о дополнительных мерах по охране общественного порядка в связи с муниципальными выборами 23 декабря 2019 года.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД, в связи с приказом для проведения муниципальных выборов в условиях высокой степени безопасности органы внутренних дел республики будут работать с 22 по 25 декабря.

Количество нарядов пост-патрульной службы будет увеличено в связи с обеспечением общественного порядка в день выборов.

В приказе говорится, что в соответствии с Избирательным кодексом АР присутствие сотрудника полиции на избирательном участке во время голосования запрещено, за исключением случаев голосования в качестве избирателя.

Полицейский в форме должен входить в избирательный участок только с целью восстановления общественного порядка на основании решения участковой избирательной комиссии и по приглашению председателя участковой избирательной комиссии и должен покинуть участок сразу же после восстановления порядка.

Напомним, что очередные муниципальные выборы в Азербайджане назначены на 23 декабря. В 1606 муниципалитетов республики будут избраны 15156 членов. Выборы охватят 118 избирательных округов, за исключением 7 округов в оккупированных районах.

Эльшан Рустамов, Г.Р.