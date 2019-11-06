Вилаят Эйвазов примет граждан в Сумгайыте

Министр внутренних дел Азербайджана, генерал-полковник Вилаят Эйвазов в субботу, 30 ноября, примет граждан в Сумгайыте, в здании городского отдела полиции.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе МВД АР, прием проводится во исполнение поручений Президента Азербайджана Ильхама Алиева и в целях решения вопросов, связанных с работой правоохранительных органов.

К министру могут обратиться жители Сумгайыта, а также Абшеронского, Губадлинского, Гобустанского и Зангиланского районов Азербайджана.

Граждане должны иметь при себе удостоверение личности.

Тимур Рзаев, Э.Т.