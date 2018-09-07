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Владимир Путин поздравил Полада Бюльбюльоглу с 75-летием

Сегодня в 12:45 ~ 1 минута на чтение 160
Владимир Путин поздравил Полада Бюльбюльоглу с 75-летием

Президент России Владимир Путин поздравил чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в РФ, композитора и певца Полада Бюльбюльоглу с 75-летием.

Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Примите самые теплые поздравления по случаю вашего 75-летнего юбилея. Многие годы вы вносите весьма значимый вклад в развитие дружественных отношений, плодотворного сотрудничества между нашими странами и народами. И конечно, в России высоко ценят ваш яркий талант композитора, музыканта и артиста, искренне любят ваше вдохновенное творчество», - говорится в телеграмме.

Президент России пожелал Поладу Бюльбюльоглу здоровья, счастья, благополучия и успехов.

1news.az

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