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Власти Калифорнии объявили об эвакуации 180 тысяч человек из-за пожаров

27 Октября, 2019 в 23:36 ~ 1 минута на чтение 265
Власти Калифорнии объявили об эвакуации 180 тысяч человек из-за пожаров
Офис шерифа в округе Сонома в Калифорнии объявил об эвакуации 180 тысяч жителей в связи с крупным природным пожаром, получившим собственное имя "Кинкейд".
 
"Приблизительно 180 тысяч человек должны эвакуироваться из-за пожара "Кинкейд". Это крупнейшая эвакуация, которую может припомнить кто-либо в офисе шерифа. Будьте внимательны друг к другу", - говорится в заявлении.
 
Округ Сонома насчитывает около полумиллиона жителей.
 
Ранее сообщалось, что губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил режим чрезвычайной ситуации в округах Лос-Анджелес и Сонома (под Сан-Франциско) в связи с пожарами, которые бушуют в штате.
 
РИА Новости
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