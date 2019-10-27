Власти Калифорнии объявили об эвакуации 180 тысяч человек из-за пожаров

Ранее сообщалось, что губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил режим чрезвычайной ситуации в округах Лос-Анджелес и Сонома (под Сан-Франциско) в связи с пожарами, которые бушуют в штате.

РИА Новости