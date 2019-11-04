«Внебрачный сын» Цискаридзе попал в больницу и собирается в Баку - ФОТО

История 19-летнего азербайджанца Тимура Акперова, называющего себя внебрачным сыном народного артиста России, звезды русского балета Николая Цискаридзе, продолжает оставаться актуальной темой в российских СМИ.

Напомним, что Т.Акперов, являющийся студентом актерского факультета Московского гуманитарного университета, в середине октября заявил, что является внебрачным сыном Н.Цискаридзе – история получила скандальную огласку как в российских, так и в азербайджанских СМИ, а сам Тимур оказался избитым и выгнанным матерью из дома после откровенного признания, о чем подробнее читайте здесь.

Затем «внебрачный сын» заявил, что подвергается преследованиям и вновь был избит на одной из московских улиц людьми, которые не верят в его родство с Н.Цискаридзе, о чем подробнее читайте по ссылке – однако не все поверили в избиение, назвав историю выдуманной, а грим неудачным, а один из педагогов Т.Акперова заявил, что он «просто больной и очень странный», все подробности по ссылке.

История Т.Акперова продолжает оставаться на повестке дня российских СМИ, получив новый поворот – «СтарХит» сообщает, что Тимур Акперов уже несколько недель пытается наладить общение с предполагаемым отцом, скоро проживающий в Санкт-Петербурге Николай Цискаридзе должен приехать в Москву по работе, но мать юноши делает все возможное, чтобы сын не смог встретиться с артистом.

«Мама поставила меня перед фактом: сказала, что я должен улететь и отдохнуть. Это прозвучало очень странно с учетом того, что мы с ней в ссоре. Она меня из дома выгоняла, а тут решила отпуск устроить. Зачем-то купила мне билеты в Баку, хотя я вообще туда не собирался», - рассказывает «внебрачный сын» Цискаридзе «СтарХиту».

Тимур Акперов считает, что таким образом мать хочет предотвратить его встречу с Н.Цискаридзе, который вскоре выступит в столице России: «Я думал прийти в качестве зрителя. Кто знает, может, удалось бы с ним пообщаться. Я уже ездил в Санкт-Петербург, но мне не удалось к нему прорваться. Мама очень боится, что мне удастся поговорить с Николаем».

Сам Николай Цискаридзе не комментирует сложившуюся скандальную ситуацию, отказываясь от общения с представителями российских СМИ на эту тему – подробности здесь. Сам же Т.Акперов считает, что звезда русского балета просто хочет отмолчаться таким образом, поэтому не привлекает к истории излишнее внимание.

Из-за желания Тимура пообщаться с предполагаемым отцом ему стали поступать угрозы – недавно неизвестные даже напали на актера и избили его. «СтарХит» отмечает, что на фоне стресса у него начались проблемы со здоровьем, в результате чего она попал в больницу: «Сердце у меня болит жутко. Сказали, что это из-за нервов. Еще и аппетит пропал, сейчас ем один раз в день. Врачи будут наблюдать за общим состоянием, но меня очень беспокоит эта ситуация. Раньше никаких проблем со здоровьем не было».

На фотографии Тимур Акперов после избиения незнакомцами в Москве

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Ф.В, Г.Р.