Внесены изменения в доли участия акционеров в уставном капитале Unibank

На днях в результате заключения сделки купли-продажи между крупными акционерами Открытого акционерного общества «Коммерческий банк Unibank» доля участия господина Эльдара Гарибова в уставном капитале банка, увеличившись с 41,9091%, поднялась до 77,3839%. Господин Эльдар Гарибов, восстановив прежний уровень, также повысил долю участия в уставном капитале банка. А у Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) доля участия составила 9%.

Указанная сделка была заключена при посредничестве дочерней компании банка - Открытого акционерного общества «Инвестиционная компания Unicapital» при объеме в 16 392 273 именных бездокументарных голосующих акций, что составило 35,4748% от всех акций в уставном капитале банка.

Председатель Наблюдательного совета Unibank Эльдар Гарибов отметил особое участие и важную роль ЕБРР в деятельности Unibank. Он особо подчеркнул, что ЕБРР уже долгие годы является акционером Unibank и как международная финансовая организация привнес в банк свой опыт успешного корпоративного управления. Так, ЕБРР, будучи крупным акционером банка в 2015-2017 годах, т.е. в годы изменений в экономике страны, принял непосредственное участие и оказал поддержку в увеличении собственного капитала банка. В результате деятельной поддержки ЕБРР Unibank успешно прошел указанный этап изменений и вновь превратился в одного из ведущих участников банковского сектора страны. В связи с этим от имени всех акционеров банка он выразил благодарность руководству ЕБРР за вклад, внесенный в развитие Unibank, и высказал удовлетворенность тем, что ЕБРР и впредь будет в рядах акционеров банка.

А по мнению руководителя Бакинского офиса ЕБРР госпожи Иваны Дуарте, сотрудничество с Unibank - весьма успешный пример деятельности представляемой ею организации в банковском секторе Азербайджана. Unibank является одним из первых азербайджанских банков, в который ЕБРР инвестировал и акционером которого является. ЕБРР оказал поддержку Unibank путем участия в укреплении его капитала, и вместе они прошли долгий и эффективный путь. Госпожа Ивана Дуарте выразила удовлетворенность тем, что за это время они совместно с другими партнерами Unibank оказывали содействие экономике Азербайджана, в частности, принимали непосредственное участие в развитии ненефтяного сектора страны. Она также подчеркнула, что эффективное сотрудничество с Unibank будет продолжено и в будущем.

ОАО «КБ Unibank» осуществляет свою деятельность с 1992 года. Банк имеет обширную сеть обслуживания в столице и регионах. За успешную коммерческую деятельность и участие в социальных проектах в период своего более чем 27-летнего существования банк неоднократно удостаивался премий международных и местных организаций.

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