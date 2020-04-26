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Во Франции число жертв коронавируса превысило 22,8 тысячи человек

Сегодня в 22:29 ~ 1 минута на чтение 231
Во Франции число жертв коронавируса превысило 22,8 тысячи человек
Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом во Франции превысило 124,5 тысячи, жертвами болезни стали более 22,8 тысячи человек, сообщает в воскресенье Генеральная дирекция здравоохранения страны.
 
"Во Франции число подтвержденных случаев заболевания составляет 124 575 человек. Сейчас в больницах с коронавирусом остаются 28 217 человек, что на пять человек меньше, чем вчера", - говорится в коммюнике.
 
С начала эпидемии коронавируса во Франции лечение в больницах "проходили 87 985 человек, и 44 903 человека из них вернулись домой, и это без учета десятков тысяч человек, которые излечились" без госпитализации.
Накануне власти Франции сообщали о 124 114 заболевших и 22 614 умерших.
 
РИА Новости

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