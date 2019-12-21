Во Франции хирург обвиняется в изнасиловании 349 детей

Во Франции местного хирурга Жоэля Ле Скуарнека обвиняют в изнасиловании и домогательствах по отношению к 349 детей на протяжении 30 лет.

Об этом сообщает телеканал BFM со ссылкой на прокурора Лорьяна (запад Франции) Лорелин Пейрефит.

По словам прокурора, у некоторых преступлений Ле Скуарнека уже истек срок давности. В настоящее время 229 человек уже дали показания по данному делу, 197 из них подали жалобу.

Известно, что расследование в отношении 68-летнего экс-хирурга началось в 2017 году, когда одна из его жертв - 6-летняя соседка - рассказала матери о том, что мужчина ее домогался и совершил по отношению к ней преступление сексуального характера.

В ходе допроса Жоэль Ле Скуарнек признался в изнасиловании двух племянниц. Однако в его доме правоохранители обнаружили записи, в которых говорилось о действиях сексуального характера в отношении 200 детей. В большинстве мужчина подвергал свои жертвы насилию в больницах, где он работал. Самые первые преступления были совершены во второй половине 1980-х годов.

В марте 2020 года состоится судебный процесс по делу о первых четырех выявленных преступлениях, остальные случаи пока еще находятся в стадии предварительного расследования и могут быть объединены в одно дело.

Gazeta.ru