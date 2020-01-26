Во Франции подтверждены три случая новой коронавирусной инфекции

Новая смертельно опасная коронавирусная инфекция из Китая добралась до Западной Европы. Первые случаи заболевания в пятницу, 24 января, официально подтвердило министерство здравоохранения Франции.

Как сообщает агентство DW, один пациент госпитализирован в Париже, второй - в Бордо. Позднее власти страны сообщили о третьем зараженном: речь идет об одном из родственников двух заболевших. Все трое ранее вернулись из Китая, в настоящее время они находятся в больницах на карантине.

Министр социальных дел и здравоохранения Франции Аньес Бюзен на специально созванной пресс-конференции заявила, что не исключает вероятность обнаружения в стране и других инфицированных.

Первые случаи заражения новым коронавирусом были связаны с оптовым рынком морепродуктов в китайском городе Ухань. До его закрытия 1 января на этом рынке продавались не только морские млекопитающие, но и летучие мыши, куры, кролики и змеи.

По обновленным официальным данным, число скончавшихся от коронавируса в Китае увеличилось до 26 человек, число инфицированных - до 830. За сутки число погибших выросло на 8 человек, число заразившихся - почти на 200.

А.А.