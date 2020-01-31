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Во Франции при сходе лавины погибли два человека

Сегодня в 10:14 ~ 1 минута на чтение 174
Во Франции при сходе лавины погибли два человека

Два человека погибли при сходе лавины во французской Савойе, один пострадал, поиски еще одного продолжаются, сообщает телеканал France3.

Лавина сошла в четверг в районе станции Ла Тусюир.

"Четыре лыжника, занимавшиеся внетрассовым катанием, были унесены лавиной. Двое обнаружены мертвыми, один тяжело ранен, еще один пропал без вести", - отмечает телеканал.

Пострадавший человек находится в больнице между жизнью и смертью, у него были зафиксированы остановка дыхания и сердечной деятельности.

"Около 30 человек, включая спасателей-лыжников и кинологов, мобилизованы вечером в четверг для поисков последнего лыжника", - говорится в сообщении.

Ria.ru

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