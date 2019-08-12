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Во французском городе часть улицы ушла под землю - ВИДЕО

12 Августа, 2019 в 21:41 ~ 1 минута на чтение 359
Во французском городе часть улицы ушла под землю - ВИДЕО
Провал диаметром десять и глубиной пять метров внезапно образовался в центре французского Амьена, сообщает местное издание Courrier Picard.
 
Возникший в понедельник утром провал расположен перед верандой ресторан La Bonne humeur в непосредственной близости от мэрии. Аварийный участок городского рельефа огорожен периметром безопасности.
 
Из близлежащего дома эвакуированы трое жильцов, они временно нашли приют в здании городской администрации.
 
По предварительным данным, речь идет не об утечке воды, размывшей грунт под асфальтовым покрытием, а об обрушении естественной полости. Отмечается, что в центре города насчитывается до 200 пещер, некогда бывших инфраструктурой средневековой крепости на месте Амьена.
 
В районе инцидента отключены сети водо-, газо- и электроснабжения, сообщает издание.
 
РИА Новости
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