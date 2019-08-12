Во французском городе часть улицы ушла под землю - ВИДЕО

По предварительным данным, речь идет не об утечке воды, размывшей грунт под асфальтовым покрытием, а об обрушении естественной полости. Отмечается, что в центре города насчитывается до 200 пещер, некогда бывших инфраструктурой средневековой крепости на месте Амьена.