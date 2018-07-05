Во вторник на Абшероне до +22, без осадков

Во вторник, 29 октября, в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами слабый туман, ветер северо-западный.

По данным Национального департамента гидрометеорологии Азербайджана, температура воздуха на Абшероне ночью составит от +12 до +15, днем - от +19 до +22, непосредственно в Баку ночью - от +12 до +14, днем - от +20 до +22.

Атмосферное давление будет немного выше нормы – 763 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью будет равна 75-80%, днем - 55-65%.

В районах Азербайджана во вторник также преимущественно без осадков, однако в некоторых северных и прибрежных районах временами возможен дождь. Ночью и утром местами туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит от +9 до +14, днем - от +20 до +25, в горах ночью - от +3 до +8, днем - от +11 до +16.

Гидрометцентр отмечает, что стабильные погодные условия и близкая к климатической норме температура воздуха на Абшероне 29-30 октября благоприятно скажется на самочувствии метеочувствительных людей.

Елена Остапенко, Э.Т.