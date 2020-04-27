Военно-морские силы приступили к тактическим учениям - ФОТО - ВИДЕО

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Согласно утвержденному министром обороны, генерал-полковником Закиром Гасановым плану боевой подготовки на 2020 год, Военно-морские силы приступили к тактическим учениям.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Основными целями проведения учений являются защита энергетической инфраструктуры в оперативной зоне Каспийского моря, планирование и проведение боевых операций во взаимодействии с корабельными тактическими группами, а также совершенствование умений командиров, штабов и личного состава.

К учениям, проводимым в три этапа, привлечены более 20 кораблей и катеров, 2 вертолета, до 700 человек личного состава.

1news.az