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Военные Ирана: Мы приняли сбитый украинский лайнер за вражеский самолет

Сегодня в 11:51 ~ 1 минута на чтение 2970
Военные Ирана: Мы приняли сбитый украинский лайнер за вражеский самолет

Военные Ирана прокомментировали крушение украинского Boeing 737-800.

Как сообщает 1news.az cо ссылкой на РИА Новости, отмечается, что сбитый украинский лайнер был принят за вражеский самолет в ожидании ответа США на удары по базам в Ираке, которые стали ответной мерой на убийство генерала КСИР Касема Сулеймани в Багдаде.

Заявляется, что самолет при совершении разворота приблизился к иранскому «важному военному объекту» и на определенной высоте был принят за «вражескую цель».

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс из иранской столицы в Киев, разбился в ночь на 8 января вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни.

Погибли 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа из Украины.

Тимур Рзаев

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