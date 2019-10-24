Волшебное новогоднее приключение все ближе: РДТ готовит невероятное праздничное представление – ФОТО

Впервые в Баку в этом году только на сцене Русского драматического театра окажутся сразу 5 Дедов Морозов, Снегурочка и многочисленные сказочные герои.

Невероятное представление, яркие костюмы и декорации, зажигательные танцы и песни - все это ждет вас и ваших малышей 22 декабря и 29 декабря - билеты уже продаются во всех централизованных кассах города Баку, а также онлайн на сайте iTicket.az.

Артисты РДТ ждут всех на самой настоящей Ёлке, пропустить данное грандиозное новогоднее событие невозможно.

Более подробную информацию о предстоящем мероприятии можно получить по контактным номерам: (+99412) 493 00 63 и (+99450) 856 01 02.

Ф.В, Г.Р.