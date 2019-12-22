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Восемь человек погибли из-за шторма в Испании и Португалии

Сегодня в 12:52 ~ 1 минута на чтение 228
Восемь человек погибли из-за шторма в Испании и Португалии

В ночь на Испанию, Португалию и юг Франции обрушился шторм, в результате которого погибли восемь человек.

Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что в Испании погибли шесть человек, еще двое — в Португалии.

Из-за шторма «Эльза» реки вышли из берегов, обрушены линии электропередачи, нарушено авиа- и железнодорожное сообщение. Ослабнув, шторм двинулся в сторону Великобритании.

В настоящее время отменено 14 авиарейсов, около 8 тыс. домов в Галисии (Испания) обесточены. В регионе объявлен красный уровень опасности.

Gazeta.ru

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