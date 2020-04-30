ВОЗ cообщает о новой необычной болезни у детей по всему миру

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Как сообщает 1news.az со ссылкой на The Guardian, врачи во всем мире сообщают о большем количестве случаев редкого, но потенциально смертельного воспалительного синдрома у детей, который, по-видимому, связан с коронавирусными инфекциями.

По меньшей мере, в шести странах было выявлено около 100 случаев необычного заболевания. В настоящее время врачи из Великобритании, США, Франции, Италии, Испании и Швейцарии проводят изучение этого заболевания.

Первые случаи стали известны на этой неделе, когда руководители Национальной службы здравоохранения Великобритании (National Health Service – NHS) выпустили общенациональное предупреждение после того, как внезапно увеличилось количество детей, попавших в реанимацию с сыпью, почечной недостаточностью и проблемами с желудком. Малыши имели симптомы, похожие на токсический шок и синдром Кавасаки, редкое состояние, которое ослабляет кровеносные сосуды и обычно поражает детей в возрасте до пяти лет. Редкое заболевание может привести к аневризме, сердечным приступам или сердечной недостаточности.

Профессор Стивен Поуис попросил экспертов в срочном порядке изучить вопрос о том, связан ли этот синдром с коронавирусом. Отметим, что анализы на COVID-19 у некоторых заболевших детей показали положительный результат, однако существуют и обратные случаи. На данный момент в Великобритании пострадали 19 детей, и ни один из них не умер.

Руководители Национальной службы здравоохранения заверили родителей в том, что выявлено лишь несколько случаев, и заявили, что риск коронавируса для детей остается низким. По их словам, связь между новой комбинацией симптомов и COVID-19 еще не подтверждена.

Часто пациенты страдают от боли в животе и желудочно-кишечных симптомов, включая рвоту и диарею. Однако, в отличие от взрослых, большинство детей изначально не испытывают кашля или других респираторных проблем. Установлено, что у большинства жар и постоянная высокая температура. Детский врач в одной из лондонских больниц сказал, что у некоторых детей появились «потемневшие суставы» по неизвестным в настоящее время причинам. По мнению врачей, это может предполагать некую форму васкулита - воспаления кровеносных сосудов. «Вероятно, это какая-то форма аутоиммунной реакции или ишемической ответа, когда кровоснабжение ограничено», - говорят врачи. Другие ведущие педиатры подтвердили, что они также наблюдали внезапный рост случаев заболевания.

Тем временем, врачи в других странах сообщили о подобных случаях в своих больницах. Общий воспалительный синдром был отмечен для отдельных пациентов с COVID-19 недавно в Университетской клинике Цюриха, в то время как в итальянском исследовании, опубликованном в минувший понедельник, сообщалось о «значительном росте случаев болезни Кавасаки у детей с положительной реакцией на COVID-19».

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил в среду, что в стране более десятка детей с воспалением в области сердца, и хотя не было достаточных доказательств, подтверждающих связь этих заболеваний с коронавирусом, он сказал, что случаи рассматриваются «очень серьезно».

О.Веран также рассказал новостному радио Franceinfo, что получил предупреждение из Парижа об «около 15 детях всех возрастов», добавив, что другие случаи были зарегистрированы в Испании, Италии и Швейцарии. Он перечислил такие симптомы, как лихорадка, проблемы с пищеварением и сосудистое воспаление.

В США, по меньшей мере, трое детей в возрасте от шести месяцев до восьми лет проходят лечение от аналогичного состояния. Марк Горелик, специалист по лечению пациентов в Медицинском центре Колумбийского университета в Нью-Йорке, сказал, что у всех была температура и воспаление сердца и кишечника. «Сейчас мы в самом начале пытаемся понять, что это означает», - сказал он Reuters. Горелик считает, что это не болезнь Кавасаки, а похожее заболевание, представляющее собой реакцию иммунной системы на инфекцию.

Согласно отчету Стэнфордского университета, три случая в Нью-Йорке следуют за другим случаем в Калифорнии, когда в больницу с болезнью Кавасаки был помещен 6-месячный младенец, у которого позже диагностировали коронавирус.

Некоторые врачи подозревают, что синдром является «постинфекционным воспалительным ответом», когда иммунная система чрезмерно реагирует на инфекцию. Это предполагает, что у некоторых детей заболевание имеет две фазы - первичная инфекция и вторичный иммунный ответ, который возникает позже.

Доктор Назима Патан, консультант по детской реанимации в Кембридже, говорит, что число детей, поступивших в отделения интенсивной терапии с COVID-19, было относительно низким, но некоторые из них имели синдром токсического шока и болезнь Кавасаки. «У этих детей был тяжелый и длительный воспалительный ответ на инфекцию COVID-19, и у них не было серьезных заболеваний легких, в отличие от большинства случаев у взрослых», - сказала она.

Обсуждение нового синдрома, которому пока не дали название, доминировало в дискуссии ведущих врачей о COVID-19 у детей, организованной ВОЗ во вторник, 28 апреля.

Хотя широко известно о подобных случаях стало три-четыре недели назад, врачи намерены просмотреть медицинские записи детей в отделениях интенсивной терапии в начале 2020 года, чтобы проверить наличие более ранних случаев. Данные о болезни будут собираться и анализироваться в ВОЗ для разработки стратегии лечения.

Н.А, Г.Р.