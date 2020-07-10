ВОЗ не исключает возврата карантинных мер в России  

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Всемирная организация здравоохранения допускает, что России вновь придется вводить ограничительные меры из-за распространения коронавируса.

Об этом в интервью РИА Новости сказала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

«Если не будет соблюдаться физическая дистанция [...], если начнут расти случаи –другого способа просто не будет», - сказала Вуйнович, отвечая на вопрос о том, есть ли риск, что в России некоторые запреты будут возвращаться, как это произошло в ряде стран мира.

По ее словам, вероятность возвращения запретов будет оставаться до тех пор, пока в мире не будет вакцины или лекарства против коронавируса.

«Надо быть к этому готовыми. Лучше пусть это будет раньше, не надо ждать, пока вирус еще больше распространится. Пожар надо тушить, пока он маленький», - отметила Вуйнович.

Ранее Вуйнович заявляла, что тот факт, что суточный прирост заболеваний COVID-19 в России не снижается на протяжении двух недель, не является хорошим знаком. Происходит это, по ее словам, из-за несоблюдения правил самоизоляции.

«Я очень расстроена, потому что ситуация сначала хорошо пошла на спад, а потом опять произошел всплеск», - сказала она.

За последние сутки в России выявили 6635 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации.

Новые случаи зафиксированы в 85 регионах. Скончались 174 человека, полностью выздоровели 7752 человека. Общее число зараженных в России с начала пандемии превысило 713 тысяч человек.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко накануне сообщил, что в стране разрабатываются 17 вариантов вакцины от COVID-19. Итогом работы станет появление не менее трех-четырех рабочих вакцин, отмечает РБК

В четверг, 9 июня, мэр Москвы Сергей Собянин отменил с 13 июля обязательное ношение защитной маски на улицах столицы. Теперь это станет рекомендацией. Однако по-прежнему необходимо будет использовать маски и перчатки в общественном транспорте, медучреждениях, магазинах и других общественных местах.

С 13 июля также возобновят работу образовательные учреждения столицы, секции и кружки и даже аттракционы в парках при условии заполнения не более чем на 50%. Открытие кинотеатров и концертных залов откладывается до 1 августа.

Елена Остапенко