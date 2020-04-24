ВОЗ: Открывать границы пока нельзя

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"Сегодня многие страны обсуждают с нами вопрос открытия своих границ, закрытых из-за коронавируса".

Как сообщает Report, об этом глава представительства Всемирной организации здравоохранения в Азербайджане Ханде Харманчизаявила на онлайн-брифинге.

По ее словам, основной целью в этом вопросе является доверие стран друг к другу: "Например, одна страна заявляет, что принимает серьезные меры по борьбе с вирусом, однако ситуация в соседних странах оставляет желать лучшего. Поэтому открывать границы пока не рекомендуется. Для этого ситуация в обеих странах должна быть стабильной".

"Границы непременно откроются. Для этого все страны должны обсудить данный вопрос в рамках серьезного сотрудничества", - заявила Х.Харманчи.

В Азербайджане первый случай инфицирования коронавирусом подтвердился 28 февраля. По официальным данным на 23 апреля, в стране в общей сложности зарегистрировано 1548 случаев заражения: 948 человек вылечились, 20 скончались. 580 человек продолжают лечение в больницах особого режима: состояние 16 из них тяжелое, 25 – средней степени тяжести, остальных – стабильное.

С целью недопущения распространения инфекции в стране введен особый карантинный режим: до 4 мая выход из дома без веской причины грозит штрафом. Разрешение выйти из дома нужно получать посредством смс.

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1news.az