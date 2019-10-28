Впервые с концертом в Баку выступит чешский военный ансамбль Ondráš – ФОТО

В Баку во вторник, 29 октября, выступит с концертом военный художественный ансамбль Чешской Республики - Ondráš.

Выступление, которое сочетает в себе песни и танцы, состоится в Национальной консерватории Азербайджана в 14.00 по инициативе и при организации посольства Чешской Республики.

Ансамбль везет в Баку концертную полуторачасовую программу «По пути времени», которая представляет собой мозаику из народных танцев и музыки отдельных регионов Чехии и Словакии.

Ансамбль Ondráš был создан в 1954 году в чешском городе Брно. Драматургия ансамбля основывается на народных традициях и фольклоре, в доказательство чего коллектив получил название в честь знаменитого силезского разбойника Ондраша.

С 1993 года Ondráš ориентируется прежде всего на народную музыку Чехии и Моравии. Однако в его репертуаре нередко появляются и музыкальные номера, вдохновленные народными танцами и мелодиями Словакии, Венгрии, Румынии и др.

При подготовке отдельных программ коллектив не ограничивается обработкой фольклорных мотивов, а создает театрализованные программы с фольклорной тематикой и сюжетом.

В настоящее время ансамбль Ondráš является единственным профессиональным коллективом в своем роде в Чешской Республике и принадлежит к ведущим в своей области.

В 2004 году ансамбль отпраздновал 50-летний юбилей.

Елена Остапенко, Э.Т.