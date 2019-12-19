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Впервые в Баку – Фестиваль пожилых людей

Сегодня в 15:36 ~ 1 минута на чтение 700
Впервые в Баку – Фестиваль пожилых людей

В Баку в декабре впервые пройдет Фестиваль пожилых людей.

Необычное мероприятие состоится в рамках конкурса «Социальные проекты», реализуемого Общественным объединением «Региональное развитие» (RIIB) Фонда Гейдара Алиева.

Как сообщается на Фейсбук-странице организации RIIB, 20 декабря серия тематических мероприятий планируется в Баку, Сумгайыте, Мингячевире и Гяндже. 21 декабря ожидается финал фестиваля в киноцентре Низами в Баку.

Фестиваль включает в себя различные спектакли, мастер-классы, выставки и игры, которые любят как взрослые, так и дети.

Для участия в фестивале нужно связаться с организаторами по номеру (055) 7042018.

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