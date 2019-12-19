ВР временно закроет две нефтегазовые платформы в Азербайджане

Компания ВР планирует закрыть две нефтегазовые платформы в Азербайджане на плановое техническое обслуживание во второй половине 2020 года.

Об этом агентству Reuters сообщил региональный вице-президент ВР Бахтияр Асланбейли.

Техобслуживание будет проходить на платформах «Чираг» и «Шахдениз-Альфа».

Консорциум под руководством ВР добывает нефть на крупном блоке месторождений «Азери»-«Чираг»-«Гюнешли» (АЧГ), а природный газ – на месторождении «Шахдениз».

По словам Асланбейли, консорциум планирует добыть 16,6 млрд кубометров газа с месторождения «Шахдениз» по итогам этого года.

«Согласно прогнозам, добыча газа будет расти, тогда как добыча нефти будет сокращаться», - сказал он, добавив, что своего пика газовое производство достигнет в 2022-2023 годах.

1news.az