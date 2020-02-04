Временный поверенный в делах посольства Китая Ли Цзиньсун: Наступит весна после эпидемии

Временный поверенный в делах посольства Китая Ли Цзиньсун подготовил статью «Наступит весна после эпидемии».

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Даже не заметил, что это уже пятая зима, которую я провожу в Баку. Этот город в глубине души давно считается моей второй Родиной, где каждая травка и дерево мне очень дороги и сладки. Изменение облика города с каждым днем меня очень радует. Но то, что сейчас глубоко затрагивает мое сердце - это бедствие, которое свирепствует на моей родной земле за тысячи километров отсюда - эпидемия пневмонии, вызванная коронавирусом нового типа, которая распространяется не только на территории Китая, но и за его пределами, привлекая пристальное внимание всего мира.

С момента вспышки эпидемии Председатель КНР господин Си Цзиньпин многократно дал важные указания по обеспечению безопасности жизни и здоровья людей на первом месте и по сдерживанию распространения эпидемии. Правительства всех регионов Китая на всех уровнях придают высочайшее значение жизни народа и предпринимают всяческие меры по борьбе с вирусами. Эпидемия - это приказ, профилактика и контроль за ней - это ответственность. Началась гонка со временем и борьба с корновирусом. Наблюдается общенациональная мобилизация на борьбу с эпидемией во всем Китае. Повсюду открываются зелёные, скоростные и экстренные коридоры по лечению заболевших и обеспечению жизнедеятельности городов. В полной мере осуществляется всенародная, целенаправленная научная профилактика эпидемии. Китайское правительство придерживается внутренней борьбы с инфекцией и не распространяет ее за рубежом, с полной ответственностью открыто и прозрачно сотрудничает с международным сообществом. Это не только научное предотвращение эпидемии за пределами Китая, но и огромные жертвы и высокая ответственность великой державы.

31-го января Генеральный директор Всемирной Организации Здравоохранения Тедрос Аданом Гебреесус объявил вспышку коронавируса нового типа «чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение» (PHEIC), что еще раз привлекло внимание всего мира. Т. А. Гебреесус отметил, что данное решение является регулярной практикой ВОЗ и необходимой мерой для научной и разумной реакции, обоснованной на доказательствах. Принятие данного решения исходит из требований глобальной санитарно-гигиенической безопасности здоровья и целенаправленно на содействие другим странам принять соответствующие научные, целесообразные меры по профилактике эпидемии, и не является голосом недоверия к Китаю. Он высоко оценил то, что председатель КНР Си Цзиньпин лично руководит работой по сдерживанию распространения эпидемии, и восхитился поразительной скоростью и масштабом предпринятых мер китайской стороны, что по его мнению демонстрирует преимущества социалистического строя. Этот опыт заслуживает изучения другими странами. Он подчеркнул, что меры по предотвращению и контролю эпидемии, предпринятых Китаем, превосходят соответствующие требования ВОЗ. Он уверен в том, что Китай будет эффективно сдерживать и победит эпидемию, при этом ВОЗ не поддерживает, даже выступает против запретов на поездки или торговлю с Китаем.

Но, в то же время, развитие эпидемии вызывает распространение панических настроений. Тем более некие страны со скрытыми мотивами преувеличивают угрозу эпидемии, приостанавливают авиасообщение с Китаем, закрывают свои границы для китайских граждан и, даже подстрекают к дискриминации китайцев. Такие инциденты следуют непрерывно друг за другом, что придает еще большего холода зиме. В частности, некоторые страны и силы используют предупреждение ВОЗ об эпидемии в качестве оружия против Китая, распространяют всевозможные сплетни и оскорбления, провоцируют, чтобы паника превосходила разум, устраивают шумиху, чтобы слухи и ложь побуждали научное суждение, заставляя людей в неэпидемических районах задерживать дыхание при встрече друг с другом, в частности с китайцами.

Как и все, я все время слежу за развитием эпидемии, не желая, чтобы эпидемия угрожала здоровью и жизни народов, приостановилась коммуникация между людьми, застопорились дружественные контакты между Китаем и другими странами мира, появилось недоверие, недоброжелательность и дискриминация в глобальном деревне, которая с развитием технологии становится все теснее и теснее.

В Китае есть поговорка: «Настоящий друг познается в беде». В трудные времена для китайской нации мы можем лучше разглядеть наших врагов и друзей и оценить ценность наших друзей, которые сражаются и преодолевают наши трудности вместе с нами. 1-го февраля Президент АР Ильхам Алиев направил письмо Председателю КНР Си Цзиньпин. Он высоко оценил шаги, предпринимаемые китайским правительством, настойчивость, проявленную китайским народом по предотвращению распространения эпидемии и человеческих жертв. Он подчеркнул, что в эти временно трудные дни азербайджанский народ солидарен с дружественным китайским народом и готов оказать всяческую помощь. Безостановочная забота, внимание и материальная поддержка со стороны различных кругов общества Азербайджана приносят тепло этой зиме, и мы выражаем вам нашу искреннюю благодарность за это.

Здесь я хотел бы подчеркнуть, что под твердым руководством ЦК КПК во главе с Председателем Си Цзиньпин, опираясь на преимущества социалистического строя, постоянное совершенствование системы профилактики инфекционных заболеваний и практический опыт по реагированию на общественные санитарно-гигиенические инциденты, при помощи мощной научно-технической и материальной базы, накопленной за 70 лет со дня образования КНР, а также благодаря поддержке Президента Ильхама Алиева, всего азербайджанского народа и других дружественных стран, китайский народ объединяет свои сердца и мысли, решителен, уверен и способен победить эпидемию и внести новый вклад в человеческое сообщество в борьбе с эпидемией.

Теплеет в феврале и приближается весна. Дорогие друзья, поверьте, эпидемия пройдет, и жизнь снова засветит. Традиционная дружба между Китаем и Азербайджаном и их народами крепнет день ото дня. Через месяц наступит традиционный азербайджанский праздник Новруз Байрам. Пользуясь этим случаем, от имени Посольства Китая в Азербайджане, поздравляю братский азербайджанский народ с праздником и желаю миролюбивым людям во всем мире всегда помогать и поддерживать друг друга, счастья и вечного процветания!

1news.az