ВС Армении 20 раз за сутки нарушили режим прекращения огня

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток 20 раз нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана, в частности, с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района и в селе Паравакар Иджеванского района Армении, были обстреляны позиции азербайджанской армии в селе Гушчу Айрым и на безымянных высотах на территории Газахского района Азербайджана.

Позиции азербайджанской армии также были обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных армянами сел Чилябюрт Тертерского района, Тагыбейли и Юсифджанлы Агдамского района, Горган и Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Тертерского районов Азербайджана.

Тимур Рзаев