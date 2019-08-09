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ВС Армении 20 раз за сутки нарушили режим прекращения огня

Сегодня в 10:36 ~ 1 минута на чтение 298
ВС Армении 20 раз за сутки нарушили режим прекращения огня

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток 20 раз нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана, в частности, с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района и в селе Паравакар Иджеванского района Армении, были обстреляны позиции азербайджанской армии в селе Гушчу Айрым и на безымянных высотах на территории Газахского района Азербайджана.

Позиции азербайджанской армии также были обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных армянами сел Чилябюрт Тертерского района, Тагыбейли и Юсифджанлы Агдамского района, Горган и Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Тертерского районов Азербайджана.

Тимур Рзаев

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