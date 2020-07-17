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ВС Армении нарушили режим прекращения огня, используя снайперов и крупнокалиберные пулеметы 

Сегодня в 12:34 ~ 1 минута на чтение 257
ВС Армении нарушили режим прекращения огня, используя снайперов и крупнокалиберные пулеметы 
Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток 53 раза нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта. 
 
Как сообщили 1news.az, в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана, с позиций, расположенных у села Мосесгех Бердского района и на безымянных высотах на территории Чемберекского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Агдам Товузского района и в селе Гейали, а также на безымянных высотах на территории Гядабейского района. 
 
Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Мярзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Кюрдляр, Гараханбейли, Ашагы Вейсялли, Горган, Горадиз Физулинского района, Гёйярх, Чилябюрт и Ярымча Тертерского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского, Физулинского и Агдамского районов Азербайджана. 
 
Во всех случаях враг был подавлен ответным огнем, оперативная обстановка находится под полным контролем. 
 
В Минобороны подчеркнули, что на товузском направлении границы относительно спокойно, азербайджанские села не обстреливаются, но общее напряжение сохраняется. 
 
Тимур Рзаев

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