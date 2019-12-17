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ВС Армении подвергли интенсивному обстрелу жилые дома и погранпункты в Газахском районе

Сегодня в 11:13 меньше минуты на чтение 487
ВС Армении подвергли интенсивному обстрелу жилые дома и погранпункты в Газахском районе

17 декабря с 20:30 подразделения ВС Армении с боевых позиций, расположенных вблизи сел Коти и Боганис Ноемберянского района, открыли огонь по азербайджанским позициям и селам.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Азербайджана, обстрелу подверглись боевые пограничные пункты отдельной пограндивизии «Газах» в направлении сел Гушчу Айрым и Фарахли Газахского района, а также дома сельских жителей.

Обстрел был подавлен ответным огнем.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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