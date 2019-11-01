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ВС Армении продолжают проводить бесполезные учения на оккупированных территориях с привлечением голодных солдат

Сегодня в 10:48 ~ 1 минута на чтение 70
ВС Армении продолжают проводить бесполезные учения на оккупированных территориях с привлечением голодных солдат

Вооруженные силы Армении провели очередные учения на оккупированных территориях Азербайджана.

Армянские СМИ сообщают, что военные учения различного масштаба проводятся регулярно.

Как сообщал ранее 1news.az, в прошлый раз учения на оккупированных территориях запомнились распространением фотографии сонных армянских солдат.

Чтобы не показать очередную бездарность своих войск на этот раз армянские СМИ внимательно отбирали фотографии, стараясь не распространять лица своих исхудалых и голодных солдат.

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20% территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - до сих пор находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

К выводу армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана призывают четыре резолюции Совета Безопасности ООН, которые армянская сторона продолжает игнорировать.

А.А.

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