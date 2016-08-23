1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Все избирательные участки будут обеспечены стабильным и качественным электричеством

Сегодня в 15:16 ~ 1 минута на чтение 116
Все избирательные участки будут обеспечены стабильным и качественным электричеством

ОАО «Azərişıq» обеспечит стабильным и качественным электричеством все избирательные участки во время муниципальных выборов 23 декабря в Азербайджане.

Об этом заявил руководитель пресс-службы предприятия Танриверди Мустафаев. По его словам, в этом отношении уже приняты технические меры, выделены дополнительные машинные механизмы и оборудование,- сообщает Trend.az

На соответствующих подстанциях и трансформаторных станциях была установлена круглосуточная система дежурства. Запланированные на день выборов работы по реконструкции, ремонту и переоснащению также будут временно остановлены.

А.А.

116

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены