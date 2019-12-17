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Все избирательные участки будут обеспечены устройствами для считывания чипов

17 Декабря, 2019 в 17:23 ~ 1 минута на чтение 757
Все избирательные участки будут обеспечены устройствами для считывания чипов

В связи с проведением 23 декабря муниципальных выборов в Азербайджане в течение трех дней будет завершено оснащение окружных избирательных участков устройствами для считывания чипов.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил заместитель председателя ЦИК Ровзат Гасымов на заседании комиссии.

По его словам, после этого окружные избирательные комиссии распределят их по избирательным участкам.

«Уже проведены все тесты в связи с этими устройствами. Все избирательные участки будут обеспечены устройствами для считывания чипов перед муниципальными выборами», - сказал он.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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