Встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии состоится в Тбилиси

Очередная встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии состоится до конца декабря в Тбилиси.
Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Грузии, сообщает Report.az.
Было отмечено, что в настоящее время между сторонами идет информационный обмен для уточнения даты 8-й трехсторонней встречи.
«Встреча обязательно состоится до конца декабря», - подчеркнули в министерстве.
Отметим, что минувшим днем министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани рассказал о планах проведения трехсторонней встречи глав МИД.
Трехсторонняя встреча должна была пройти в Тбилиси 16 октября, однако на основе обращения турецкой стороны встреча была отложена.
Последняя, 7-я трехсторонняя встреча министров иностранных дел в формате Азербайджан-Грузия-Турция прошла 29 октября в Стамбуле.
А.А.