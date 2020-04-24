Вторая волна эпидемии? Закрыт китайский город Харбин у российской границы – ВИДЕО

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Китайские власти опасаются второй волны эпидемии коронавируса.

В связи с этим в Харбине – крупнейшем городе граничащей с РФ провинции Хэйлунцзян – ввели ограничительные меры, чтобы помешать распространению инфекции, сообщает телеканал «Вести» со ссылкой на ТАСС.

В рамках этих мер отменили международную ярмарку, которая проходит там ежегодно. При этом еще на прошлой неделе власти региона сомневались в том, стоит ли отменять это мероприятие, которое было запланировано на 15-19 июня.

Как рассказал агентству ТАСС генеральный консул РФ в Харбине Владимир Ощепков, в провинции сложилась непростая эпидемиологическая обстановка: «Пошла вторая волна эпидемии. Видимо, у властей уже нет уверенности в том, что к июню они смогут установить полный контроль над ситуацией».

По его словам, власти активно борются с распространением коронавируса, в то время как экономическая деятельность в регионе замедлилась. И все же руководство провинции считает, что бизнес не должен пострадать. Предпринимателям, для которых крупная ярмарка каждый год становится настоящим событием, предложили провести ее в онлайн-режиме.

За последние 10 дней в провинции Хэйлунцзян 57 человек попали в больницы с симптомами коронавируса. 22 апреля сообщалось о 7 случаях заражения в Харбине. В Харбине проживают около 10 миллионов человек, всего в провинции Хэйлунцзян – более 38 миллионов. По официальным данным, в медучреждениях провинции на текущий момент находятся 427 инфицированных.

Как сообщает одно из ведущих новостных изданий Японии Kyodo News, власти закрыли въезд в город. Туда пропускают только автомобили с местными номерами и не пускают тех, кто там не живет.

Чтобы перемещаться из района в район, жителям Харбина нужно иметь QR-код, подтверждающий, что они здоровы. Также им запрещено выходить на улицу без защитных масок.

Эпицентром вспышки пневмонии, вызываемой новым коронавирусом, считается китайский город Ухань. Вирус был диагностирован в конце прошлого года. 31 декабря власти Китая объявили об эпидемии. Вскоре после этого Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала происходящее пандемией.

По последним данным, в мире насчитывается 2,7 млн зараженных коронавирусной инфекцией. Из них более 190 человек скончались от последствий заболевания. Однако уже более 740 тысяч человек в мире успешно преодолели болезнь. Больше всего случаев заражения – в Соединенных Штатах – более 800 тысяч случаев, из них около 50 тысяч летальные.

1news.az