Вторую карьерную ярмарку посетили около тысячи соискателей работы

Завершила свою работу двухдневная карьерная ярмарка, организованная Операционной компанией Baku City Circuit (BCC) совместно с Американской Торговой Палатой (AmCham Аzerbaijan).

Прошедшую в BCC Академии ярмаку с 29 по 30 октября посетило около тысячи соискателей работы. Руководитель BCC Академии и Департамента человеческих ресурсов BCC Ирана Ахмедова отметила, что особый интерес к мероприятию проявили молодые специалисты: “Организация карьерных ярмарок создает возможности для знакомства и установления первого контакта между компаниями и соискателями работы, особенно они помогают малодым кадром в начале их профессиональной карьеры. С целью обеспечения национальной экономики квалифицированными кадрами, ведущим компаниям следует уделять особое внимание взращиванию профессиональных кадров и оказанию поддержки молодым специалистам”.

Исполнительный директор AmCham Аzerbaijan Натаван Маммедова выразила уверенность, что карьерная ярмарка поможет молодым соискателям в достижении их карьерных целей: “Мероприятие было организовано на высоком уровне и в нем приняли участие ведущие компании страны. Уверена, что посетители ярмарки смогли найти для себя новые возможности для дальнейшего профессионального роста”.

В карьерной ярмарке приняли участие более 30 местных и международных компаний. На ярмарке были представлены не только имеющиеся у компаний вакансии, но и программы стажировки. В то время как, основными посетителями ярмарки стали молодые специалисты, возраст соискателей работы был в пределах 60 лет.

1news.az