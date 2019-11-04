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Выделены средства для Центра Службы ASAN в Товузе

Сегодня в 17:11 ~ 1 минута на чтение 181
Выделены средства для Центра Службы ASAN в Товузе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о дополнительных мерах по завершению проектирования и строительства Центра Службы ASAN в Товузском районе.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в Распоряжении говорится, что с целью завершения проектирования и строительства Центра Службы ASAN в Товузском районе из суммы, указанной в подпункте 1.25.1 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», утвержденного Распоряжением Президента Азербайджана от 15 января 2019 года, Государственному агентству по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана будет выделено 19,255 млн манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в данном Распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

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