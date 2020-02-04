Выделены средства на бурение 14 субартезианских скважин в Газахском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о мерах в связи с проектированием и бурением субартезианских скважин для удовлетворения потребности посевных площадей и населения в Газахском районе в питьевой воде.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

Согласно документу в целях проектирования и бурения 14 субартезианских скважин для улучшения обеспечения оросительной водой посевных площадей и используемых для посева приусадебных земельных участков в 14 населенных пунктах Газахского района с населением 46271 человек (список прилагается), а также удовлетворения потребности населения в питьевой воде из средств, предусмотренных в распределении государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2020 год для бурения субартезианских скважин в целях улучшения водоснабжения в районах Азербайджана, Открытому акционерному обществу «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» выделено 980 тысяч манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения, Кабинету Министров – решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

1news.az