1news.az
Xроника
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Выделены средства на бурение 17 субартезианских скважин в Геранбое

Сегодня в 17:25 ~ 1 минута на чтение 164
Выделены средства на бурение 17 субартезианских скважин в Геранбое

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о мерах по проектированию и бурению субартезианских скважин для удовлетворения потребности в питьевой воде населения и орошения посевных площадей в Геранбойском районе.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

Согласно Распоряжению, с целью бурения 17 субартезианских скважин для улучшения обеспечения поливной водой посевных площадей в 16 населенных пунктах с численностью населения 30378 человека в Геранбойском районе и используемых для посева приусадебных земельных участков, а также удовлетворения потребности населения в питьевой воде из государственного бюджета Азербайджана на 2020 год ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» выделяются 1,19 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в данном Распоряжении, Кабинету министров – решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

1news.az

164

просмотра
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Xроника

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2020 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены