Выделены средства на бурение 17 субартезианских скважин в Геранбое

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о мерах по проектированию и бурению субартезианских скважин для удовлетворения потребности в питьевой воде населения и орошения посевных площадей в Геранбойском районе.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

Согласно Распоряжению, с целью бурения 17 субартезианских скважин для улучшения обеспечения поливной водой посевных площадей в 16 населенных пунктах с численностью населения 30378 человека в Геранбойском районе и используемых для посева приусадебных земельных участков, а также удовлетворения потребности населения в питьевой воде из государственного бюджета Азербайджана на 2020 год ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» выделяются 1,19 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в данном Распоряжении, Кабинету министров – решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

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