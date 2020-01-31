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Выделены средства на проектирование и бурение субартезианских скважин в Бейлагане

31 Января, 2020 в 23:50 ~ 2 минуты на чтение 197
Выделены средства на проектирование и бурение субартезианских скважин в Бейлагане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о мерах по проектированию и бурению субартезианских скважин для удовлетворения потребностей посевных площадей и населения в Бейляганском районе в питьевой воде.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в Распоряжении говорится:

«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1. В целях проектирования и бурения 12 субартезианских скважин для улучшения обеспечения оросительной водой посевных площадей и используемых для посева приусадебных земельных участков в 10 населенных пунктах Бейляганского района с населением 41194 человек (список прилагается), а также удовлетворения потребностей населения в питьевой воде из средств, предусмотренных в распределении государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2020 год для бурения субартезианских скважин с целью улучшения водоснабжения в районах Азербайджана, выделить Открытому акционерному обществу «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» 840,0 (восемьсот сорок) тысяч манатов.

2.Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.

3. Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения».

Дополнение к Распоряжению Президента Азербайджанской Республики от 31 января 2020 года
 

Порядковый номер

Населенные пункты

Количество скважин

Численность населения

  1.     

село Ашагы Чеменли

1

1451

  1.     

село Ашигалылар

1

2448

  1.     

поселок Бахарабад

1

992

  1.     

город Бейляган

2

16701

  1.     

село Бюньядлы

1

2626

  1.     

село Дюньямалылар

2

7450

  1.     

село Эйвазалылар

1

2894

  1.     

поселок Шафаг

1

1257

  1.     

село Тезекенд

1

3576

     10.        

село Тюркляр

1

1799

Итого

12

41194

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