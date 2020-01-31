Выделены средства на проектирование и бурение субартезианских скважин в Бейлагане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о мерах по проектированию и бурению субартезианских скважин для удовлетворения потребностей посевных площадей и населения в Бейляганском районе в питьевой воде.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в Распоряжении говорится:
«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
1. В целях проектирования и бурения 12 субартезианских скважин для улучшения обеспечения оросительной водой посевных площадей и используемых для посева приусадебных земельных участков в 10 населенных пунктах Бейляганского района с населением 41194 человек (список прилагается), а также удовлетворения потребностей населения в питьевой воде из средств, предусмотренных в распределении государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2020 год для бурения субартезианских скважин с целью улучшения водоснабжения в районах Азербайджана, выделить Открытому акционерному обществу «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» 840,0 (восемьсот сорок) тысяч манатов.
2.Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.
3. Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения».
|
Порядковый номер
|
Населенные пункты
|
Количество скважин
|
Численность населения
|
|
село Ашагы Чеменли
|
1
|
1451
|
|
село Ашигалылар
|
1
|
2448
|
|
поселок Бахарабад
|
1
|
992
|
|
город Бейляган
|
2
|
16701
|
|
село Бюньядлы
|
1
|
2626
|
|
село Дюньямалылар
|
2
|
7450
|
|
село Эйвазалылар
|
1
|
2894
|
|
поселок Шафаг
|
1
|
1257
|
|
село Тезекенд
|
1
|
3576
|
10.
|
село Тюркляр
|
1
|
1799
|
Итого
|
12
|
41194
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