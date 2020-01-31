Выделены средства на проектирование и бурение субартезианских скважин в Бейлагане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о мерах по проектированию и бурению субартезианских скважин для удовлетворения потребностей посевных площадей и населения в Бейляганском районе в питьевой воде.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в Распоряжении говорится:

«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1. В целях проектирования и бурения 12 субартезианских скважин для улучшения обеспечения оросительной водой посевных площадей и используемых для посева приусадебных земельных участков в 10 населенных пунктах Бейляганского района с населением 41194 человек (список прилагается), а также удовлетворения потребностей населения в питьевой воде из средств, предусмотренных в распределении государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2020 год для бурения субартезианских скважин с целью улучшения водоснабжения в районах Азербайджана, выделить Открытому акционерному обществу «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» 840,0 (восемьсот сорок) тысяч манатов.

2.Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.

3. Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения».

Дополнение к Распоряжению Президента Азербайджанской Республики от 31 января 2020 года

Порядковый номер Населенные пункты Количество скважин Численность населения село Ашагы Чеменли 1 1451 село Ашигалылар 1 2448 поселок Бахарабад 1 992 город Бейляган 2 16701 село Бюньядлы 1 2626 село Дюньямалылар 2 7450 село Эйвазалылар 1 2894 поселок Шафаг 1 1257 село Тезекенд 1 3576 10. село Тюркляр 1 1799 Итого 12 41194

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