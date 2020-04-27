Выделены средства на реконструкцию автодороги между погранично-пропускными пунктами «Ханоба» и «Самур»

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о мерах по реконструкции автомобильной дороги между погранично-пропускными пунктами «Ханоба» и «Самур» на государственной границе Азербайджан – Российская Федерация.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

Согласно документу, Госагентству автомобильных дорог для начала данных работ выделяются 30 млн манатов. Протяженность автомобильной дороги, которая будет расширена до 4-х полос, составляет 23,5 км.

Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2020 год.

Министерству экономики Азербайджана поручено предусмотреть в государственном бюджете на 2021 год необходимые средства для завершения строительства.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

1news.az