Выделены средства на реконструкцию систем водоснабжения и канализации города Шамкир

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о мерах в связи с реконструкцией систем водоснабжения и канализации города Шамкир.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, согласно Распоряжению, с целью продолжения работ по реконструкции систем водоснабжения и канализации города Шамкир из суммы, указанной в подпункте 1.7.7 «Распределение средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) по другим проектам», утвержденном Распоряжением Президента Азербайджана от 15 января 2019 года номер 890, ОАО «Азерсу» будет выделено восемь миллионов манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

1news.az