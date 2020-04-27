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Выделены средства на строительные работы на таможенном посту «Ханоба»

Сегодня в 13:05 ~ 1 минута на чтение 128
Выделены средства на строительные работы на таможенном посту «Ханоба»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о проведении строительных работ на таможенном посту «Ханоба».

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

Согласно документу, в рамках государственных капиталовложений, предусмотренных в госбюджете Азербайджана на 2020 год, Государственному таможенному комитету (ГТК) из госбюджета будут выделено первично 4 млн манатов на строительные работы на таможенном посту «Ханоба» Главного таможенного управления Северной территории ГТК.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в размере, указанном в части 1 настоящего Распоряжения.

Министерству экономики поручено предусмотреть выделение финансовых средств из госбюджета на 2021 год для завершения этих работ, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

1news.az

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