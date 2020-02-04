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Выделены средства на строительство автодороги в Балакене

Сегодня в 20:17 ~ 1 минута на чтение 131
Выделены средства на строительство автодороги в Балакене

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Евлах-Загатала-государственная граница с Грузией (155 км) - Гуллар-Тюлю-Талалар-Шариф-Аджилыгбина-Гайса Балакенского района.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в Распоряжении говорится:

«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1.В целях строительства автомобильной дороги Евлах-Загатала-государственная граница с Грузией (155 км) - Гуллар-Тюлю-Талалар-Шариф-Аджилыгбина-Гайса, соединяющей семь населенных пунктов с населением тридцать тысяч человек, из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2020 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог выделить Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана 17,6 миллиона (семнадцать миллионов шестьсот тысяч) манатов.

2. Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.

3. Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения».

1news.az

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