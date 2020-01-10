Выделены средства на строительство дороги в Агсу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Агсу-Агарх-Рагимли-Гарадаг Агсуинского района.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в Распоряжении говорится:

«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1. В целях строительства автомобильной дороги Агсу-Агарх-Рагимли-Гарадаг, соединяющей 9 населенных пунктов с населением шесть тысяч человек, из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2020 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог выделить Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана 17,4 миллиона (семнадцать миллионов четыреста тысяч) манатов.

2.Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.

3.Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения».

1news.az