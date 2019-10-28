Выделены средства на строительство школы в селе Орта Ляки Агдашского района

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение «О мерах по строительству здания новой общеобразовательной школы в селе Орта Ляки Агдашского района.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

Согласно документу для строительства нового здания общеобразовательной школы на 480 ученических мест в селе Орта Ляки Агдашского района из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики будет выделено Министерству образования Азербайджанской Республики первоначально 1,0 (один) миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 документа.

Министерству экономики Азербайджанской Республики поручено предусмотреть в распределении расходов на государственные капиталовложения в проекте государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2020 год необходимые финансовые средства для завершения строительства здания общеобразовательной школы, указанного в части 1 Распоряжения.

Кабинету Министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из Распоряжения.

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