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Выделены средства на строительство в Геранбойском районе мастерской по производству ковров

Сегодня в 17:14 ~ 1 минута на чтение 242
Выделены средства на строительство в Геранбойском районе мастерской по производству ковров

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о мерах по строительству в поселке Юхары Агджакенд Геранбойского района мастерской по производству ковров для Ходжалинского филиала, ее оснащению оборудованием и станками и созданию инфраструктуры.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

В целях строительства  в поселке Юхары Агджакенд Геранбойского района мастерской по производству ковров для Ходжалинского филиала, ее оснащения оборудованием и станками и создания инфраструктуры из суммы, указанной в подпункте 1.24.14 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) по другим проектам», утвержденного Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 15 января 2019 года №890, ОАО «Азерхалча» будут выделены 2 млн манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.

Кабинету Министров Азербайджанской Республики - решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

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