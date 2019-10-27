Выделены средства на улучшение дорожно-транспортной инфраструктуры Габалинского района

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о дополнительных мерах по улучшению дорожно-транспортной инфраструктуры Габалинского района.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

В Распоряжении говорится, что в целях строительства нового моста через реку Бум на втором километре автомобильной дороги Бум-Тиканлы-Абрых, отделяющей 11 населенных пунктов с населением 20 тысяч человек от районного центра и других населенных пунктов, и реконструкции двухкилометровой автомобильной дороги, ведущей в поселок Бум, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год Резервного фонда Президента Азербайджана Государственному агентству автомобильных дорог предварительно выделяются два миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем Распоряжении.

Министерству экономики поручено предусмотреть необходимые финансовые средства для завершения работ по строительству моста и реконструкции автомобильной дороги, указанных в этом Распоряжении, в разделе расходов государственных капвложений в проекте государственного бюджета на 2020 год.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из данного Распоряжения.

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