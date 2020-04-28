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Вышла в свет 97-я книга многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, материалы, включенные в очередную книгу многотомника, ответственным за выпуск которого является академик Рамиз Мехтиев, охватывают октябрь-ноябрь 2019 года.

14-15 ноября прошлого года в Баку прошел II Саммит религиозных лидеров мира. Президент Ильхам Алиев выступил на церемонии открытия Саммита с большой речью. Напомнив, что международные организации и религиозные лидеры мира неоднократно высказывались по поводу организации межрелигиозного диалога в Азербайджане на высоком уровне, глава государства сказал, что эта высокая оценка отражает реальность: «Азербайджан является страной, построившей свое развитие и будущее на национальных корнях. Традиционные ценности являются для нас самым большим достоянием. Мы очень рады, что подрастающее в Азербайджане молодое поколение получает воспитание в национальном духе, духе патриотизма и в то же время традиционных ценностей». В 97-ю книгу вошел текст глубоко содержательной речи Президента, где отразились его мысли о национальных ценностях, толерантности, значении межрелигиозного диалога и др.

В издании собраны текст широкой речи Президента Азербайджана на прошедшем в Баку XVIII Саммите глав государств и правительств стран-членов «Движения неприсоединения», а также материалы о его встречах и переговорах с прибывшими в нашу страну руководителями государств и правительств.

В книге приведена информация о приеме Президентом Ильхамом Алиевым посетивших Азербайджан с визитом высокопоставленных представителей Кореи, Объединенных Арабских Эмиратов, Великобритании, России и других государств, участников заседания Совета министров обороны СНГ, сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

На всех встречах и переговорах Президента Азербайджана в качестве приоритетных поднимались вопросы урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в рамках норм международного права и территориальной целостности Азербайджана, это также отражается в каждом томе.

Читатели могут ознакомиться в этой книге с текстами выступлений главы государства на церемониях открытия инфраструктурных объектов в ходе поездок в Габалинский и Агсуинский районы, а также материалами о встречах с представителями общественности.

В новом издании нашли место материалы о приеме Президентом Ильхамом Алиевым лиц, назначенных на ответственные должности, поздравительное послание азербайджанским нефтяникам по случаю 70-летия «Нефтяных Камней» и другие письма.

В книге имеются разделы «Примечания», «Персоналии», «Географические названия».

При подготовке 97-й книги, выпущенной «Азернешр», использованы материалы Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ).