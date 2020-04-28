1news.az
Политика
КАТЕГОРИИ
Экономика
В мире
Бомонд
Мнение
Спорт
Azərbaycanca

Вышла в свет 97-я книга многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель»

28 Апреля, 2020 в 23:17 ~ 2 минуты на чтение 227
Вышла в свет 97-я книга многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель»

Вышла в свет 97-я книга многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, материалы, включенные в очередную книгу многотомника, ответственным за выпуск которого является академик Рамиз Мехтиев, охватывают октябрь-ноябрь 2019 года.

14-15 ноября прошлого года в Баку прошел II Саммит религиозных лидеров мира. Президент Ильхам Алиев выступил на церемонии открытия Саммита с большой речью. Напомнив, что международные организации и религиозные лидеры мира неоднократно высказывались по поводу организации межрелигиозного диалога в Азербайджане на высоком уровне, глава государства сказал, что эта высокая оценка отражает реальность: «Азербайджан является страной, построившей свое развитие и будущее на национальных корнях. Традиционные ценности являются для нас самым большим достоянием. Мы очень рады, что подрастающее в Азербайджане молодое поколение получает воспитание в национальном духе, духе патриотизма и в то же время традиционных ценностей». В 97-ю книгу вошел текст глубоко содержательной речи Президента, где отразились его мысли о национальных ценностях, толерантности, значении межрелигиозного диалога и др.

В издании собраны текст широкой речи Президента Азербайджана на прошедшем в Баку XVIII Саммите глав государств и правительств стран-членов «Движения неприсоединения», а также материалы о его встречах и переговорах с прибывшими в нашу страну руководителями государств и правительств.

В книге приведена информация о приеме Президентом Ильхамом Алиевым посетивших Азербайджан с визитом высокопоставленных представителей Кореи, Объединенных Арабских Эмиратов, Великобритании, России и других государств, участников заседания Совета министров обороны СНГ, сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

На всех встречах и переговорах Президента Азербайджана в качестве приоритетных поднимались вопросы урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в рамках норм международного права и территориальной целостности Азербайджана, это также отражается в каждом томе.

Читатели могут ознакомиться в этой книге с текстами выступлений главы государства на церемониях открытия инфраструктурных объектов в ходе поездок в Габалинский и Агсуинский районы, а также материалами о встречах с представителями общественности.

В новом издании нашли место материалы о приеме Президентом Ильхамом Алиевым лиц, назначенных на ответственные должности, поздравительное послание азербайджанским нефтяникам по случаю 70-летия «Нефтяных Камней» и другие письма.

В книге имеются разделы «Примечания», «Персоналии», «Географические названия».

При подготовке 97-й книги, выпущенной «Азернешр», использованы материалы Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ).

227

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Политика

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2020 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены