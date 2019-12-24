Яркий и зажигательный Новый год в отеле JW Marriott Absheron Baku – ФОТО

Команда отеля JW Marriott Absheron Baku любит радовать гостей яркими, незабываемыми событиями и тематическими кулинарными вечерами.

А потому не удивительно, что к встрече Нового года - одного из самых ожидаемых праздников - здесь особое отношение. Пять ресторанов и баров будут приветствовать гостей специально подготовленными именно для этого вечера меню и музыкальными программами и создадут удивительную атмосферу праздника со вкусом волшебного путешествия.

Отель JW Marriott Absheron Baku – один из немногих, который может не только похвастаться, но и гордиться по праву наличием интернациональных шеф-поваров, представляющих различные страны – Индию, Аргентину, Италию, Турцию и Азербайджан. Подобная географическая особенность сама подсказала главную тему новогоднего вечера, объединяющего все четыре стороны света.

East Meets West - ZEST Lifestyle Café

Восточный колорит и специи встречаются с западными традиционными блюдами - мясные нарезки, блюда азербайджанской кулинарии, великолепные десерты и многое другое. Все это – в сопровождении яркой музыкальной программы.

Двери открыты с 19:00.

Праздничный ужин в стиле «шведский стол».

Стоимость: 120 AZN на человека, включая безалкогольные напитки, чай, кофе.

Безлимитный алкогольный пакет – 100 AZN на человека.

South – Sapori di Roma - OroNero Bar & Ristorante

Ресторан Oro Nero Bar&Ristorante в этот вечер погрузит своих гостей в тему южного Рима. Им представится возможность встретить Новый год в стильной обстановке с эксклюзивным комплексным меню из 6-ти блюд. Вас ждут гастрономическая итальянская кухня от шефа Франческо Латтаруло, живая музыка, а в полночь на террасе ресторана – зрелищные фейерверки.

Двери открыты с 19:00.

Стоимость меню из 6-ти блюд: 220 AZN на человека.

Wild Wild West - Fireworks Urban Kitchen

Дикий Запад – тема новогоднего вечера, куда предлагают совершить путешествие в ресторане Fireworks. Фирменные блюда от аргентинского шефа Мартина Кинтана, живая музыка и уникальная атмосфера для идеального и незабываемого новогоднего празднования всей семьей.

Двери открыты с 19:00.

Стоимость меню из 6-ти блюд: 220 AZN на человека.

Northern Lights - Razzmatazz Cocktail Bar & Lounge

Северное сияние – тема новогодней ночи в клубе Razzmatazz. Танцуйте всю ночь напролет под зажигательные музыкальные миксы от DJ Stasy, с роскошным меню и фирменными коктейлями. Пусть эта ночь будет незабываемой!

Двери открыты с 22:00.

Безлимитный алкогольный пакет – 140 AZN на человека.

Действует a-la-carte меню.

Zenith - The Tea Lounge

Зенит как центр всего происходящего. Новогодняя ночь в The Tea Lounge не похожа на другие. Зажигательные хиты от резидент-диджея, фирменные напитки и закуски и, конечно, зрелищные фейерверки с террас отеля... Все это и многое другое ждет гостей в новогоднюю ночь.

Двери открыты с 22:00.

Безлимитный алкогольный пакет – 140 AZN на человека.

Действует a-la-carte меню.

Для более подробной информации, пожалуйста, обращайтесь по номеру: +994 12 4998888.

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