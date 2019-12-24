Яркий и зажигательный Новый год в отеле JW Marriott Absheron Baku – ФОТО

Команда отеля JW Marriott Absheron Baku любит радовать гостей яркими, незабываемыми событиями и тематическими кулинарными вечерами.
А потому не удивительно, что к встрече Нового года - одного из самых ожидаемых праздников - здесь особое отношение. Пять ресторанов и баров будут приветствовать гостей специально подготовленными именно для этого вечера меню и музыкальными программами и создадут удивительную атмосферу праздника со вкусом волшебного путешествия.
Отель JW Marriott Absheron Baku – один из немногих, который может не только похвастаться, но и гордиться по праву наличием интернациональных шеф-поваров, представляющих различные страны – Индию, Аргентину, Италию, Турцию и Азербайджан. Подобная географическая особенность сама подсказала главную тему новогоднего вечера, объединяющего все четыре стороны света.
East Meets West - ZEST Lifestyle Café
Восточный колорит и специи встречаются с западными традиционными блюдами - мясные нарезки, блюда азербайджанской кулинарии, великолепные десерты и многое другое. Все это – в сопровождении яркой музыкальной программы.
Двери открыты с 19:00.
Праздничный ужин в стиле «шведский стол».
Стоимость: 120 AZN на человека, включая безалкогольные напитки, чай, кофе.
Безлимитный алкогольный пакет – 100 AZN на человека.
South – Sapori di Roma - OroNero Bar & Ristorante
Ресторан Oro Nero Bar&Ristorante в этот вечер погрузит своих гостей в тему южного Рима. Им представится возможность встретить Новый год в стильной обстановке с эксклюзивным комплексным меню из 6-ти блюд. Вас ждут гастрономическая итальянская кухня от шефа Франческо Латтаруло, живая музыка, а в полночь на террасе ресторана – зрелищные фейерверки.
Двери открыты с 19:00.
Стоимость меню из 6-ти блюд: 220 AZN на человека.
Wild Wild West - Fireworks Urban Kitchen
Дикий Запад – тема новогоднего вечера, куда предлагают совершить путешествие в ресторане Fireworks. Фирменные блюда от аргентинского шефа Мартина Кинтана, живая музыка и уникальная атмосфера для идеального и незабываемого новогоднего празднования всей семьей.
Двери открыты с 19:00.
Стоимость меню из 6-ти блюд: 220 AZN на человека.
Northern Lights - Razzmatazz Cocktail Bar & Lounge
Северное сияние – тема новогодней ночи в клубе Razzmatazz. Танцуйте всю ночь напролет под зажигательные музыкальные миксы от DJ Stasy, с роскошным меню и фирменными коктейлями. Пусть эта ночь будет незабываемой!
Двери открыты с 22:00.
Безлимитный алкогольный пакет – 140 AZN на человека.
Действует a-la-carte меню.
Zenith - The Tea Lounge
Зенит как центр всего происходящего. Новогодняя ночь в The Tea Lounge не похожа на другие. Зажигательные хиты от резидент-диджея, фирменные напитки и закуски и, конечно, зрелищные фейерверки с террас отеля... Все это и многое другое ждет гостей в новогоднюю ночь.
Двери открыты с 22:00.
Безлимитный алкогольный пакет – 140 AZN на человека.
Действует a-la-carte меню.
Для более подробной информации, пожалуйста, обращайтесь по номеру: +994 12 4998888.
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