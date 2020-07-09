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Юный журналист из Азербайджана поддерживает мир «Хорошими Новостями» - ВИДЕО

Сегодня в 19:18 ~ 2 минуты на чтение 192
Юный журналист из Азербайджана поддерживает мир «Хорошими Новостями» - ВИДЕО

Тимур Желтенков, юный корреспондент из Азербайджана, присоединился к международной детской редакции «Хороших Новостей» (F4F Good News Editorial Office).

Инициатива – поддержать мир во время пандемии хорошими новостями возникла у юных журналистов – участников прошлых сезонов Международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для Дружбы» в апреле.

С тех пор дети из разных уголков мира снимают новости из своих регионов, придумывают передачи в онлайн-формате и даже берут интервью у профессиональных футболистов. Уже более 50 мальчишек и девчонок стали корреспондентами этой новостной передачи, присоединились к выпускам и дети, ранее не участвовавшие в программе.

В последнем выпуске «Хороших Новостей» Тимур рассказал о возможности виртуального посещения выставки Национального музея искусств Азербайджана. Юный журналист из Азербайджана был участником Международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы» в 2019 году и с тех пор активно вовлечен во все инициативы проекта и с честью представляет страну на мировой арене.

Справка о программе:

Международная детская социальная программа «Футбол для дружбы» реализуется ПАО «Газпром» с 2013 года. Ключевые ценности, продвигаемые участниками программы, – дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь. «Футбол для дружбы» поддерживают УЕФА, ФИФА, Международный олимпийский комитет, футбольные федерации разных стран, детские международные благотворительные фонды, знаменитые спортсмены и ведущие футбольные клубы мира. За прошедшие семь сезонов программа объединила более 6 тысяч участников и приобрела свыше 5 миллионов сторонников, включая известных спортсменов, художников, политиков.

Рустам Азимов

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