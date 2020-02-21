За период деятельности Azercell перечислил в госбюджет порядка 1,9 млрд манатов

Ведущий оператор мобильной связи Азербайджана Azercell Telekom в 2019 году вложил в развитие телекоммуникационного сектора Азербайджана $94,5 млн, сообщил президент компании Вахид Мурсалиев.

«Суммарный объем инвестиций за период деятельности компании (1996-2019 гг.) в развитие телекоммуникационного сектора Азербайджана составил $1 млрд 621 млн, в том числе в 2019 году - $94 млн 505,485 тыс.», - сказал Мурсалиев в пятницу, 21 февраля, на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности Azercell в прошлом году, сообщает 1news.az.

По его словам, на развитие человеческих ресурсов компанией в 2019 году было направлено более $973 тыс. Инвестиции Azercell в 2019 году в реализацию социальных проектов составили более $253 тыс., в целом за 23-летний период деятельности - $19 млн 237 тыс. 676,12.

«Налоговые отчисления компании в госбюджет Азербайджана за 23 года составили 1 млрд 845 млн манатов, в том числе в 2019 году – 112 млн манатов», - отметил Мурсалиев.

Он добавил, что доля Azercell на рынке мобильной связи составляет 49%, число абонентов - 4,5 млн.

По словам президента компании, «Azercell» планирует в 2020 году расширить зону охват сети мобильной связи пятого поколения (5G) в Баку.

«До коммерческого внедрения сети 5G мы планируем продолжать реализацию пилотных проектов по внедрению сети 5G в Баку.

В этом году, в первую очередь, внедрение технологии 5G планируется осуществить вдоль трассы этапа гонок «Формула-1», - сказал Мурсалиев.

Параллельно компания планирует изучить и определить наиболее оптимальную форму коммерческого внедрения сети 5G.

«Azercell в настоящее время проводит «серьёзную работу» по внедрению сети 4G в Бакинском метрополитене.

В данном случае речь идет об установке базовых станций для оказания LTE- услуг не только платформах станций, но и в туннелях»,- сказал он.

ООО Azercell Telekom учреждено 19 января 1996 года. Компания покрывает 99,8% территории республики.

1news.az