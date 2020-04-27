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Задержан грабитель, напавший на аптеку в Баку - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня в 13:45 ~ 1 минута на чтение 478
Задержан грабитель, напавший на аптеку в Баку - ФОТО - ВИДЕО

Сотрудниками столичной полиции по горячим следам задержан мужчина, совершивший вооруженное нападение на аптеку.

Как сообщили 1news.az в Главном управлении полиции Баку, в аптеку Vita, расположенную в поселке Забрат Сабунчинского района столицы, ворвался мужчина и, угрожая работнику аптеки Эсмире Ибадовой (1988 года рождения) оружием, украл из кассы 700 манатов, после чего скрылся.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого - жителя Баку И.Пашаева (1979 года рождения), ранее судимого по статье 234 («Незаконное приобретение, хранение или сбыт наркотических средств и психотропных препаратов») Уголовного кодекса Азербайджана.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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